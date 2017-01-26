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Бразилия обыграла Колумбию в благотворительном матче в память "Шапекоэнсе"

Сборная Бразилии обыграла команду Колумбии в благотворительном товарищеском матче для сбора средств пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе самолета с бразильским клубом "Шапекоэнсе".

Встреча, прошедшая в среду в Рио-де-Жанейро, завершилась со счетом 1:0 в пользу бразильцев. Победный гол на 47-й минуте забил Дуду.

Все трое выживших игроков - Алан Рушел, Джексон Фольман и Хелио Сампьер Нето - присутствовали на игре в среду. Фольман был в инвалидной коляске – ему ампутировали часть ноги в результате катастрофы.

Р-Спорт
Теги: Сборная Бразилии Шапекоэнсе Сборная Колумбии
Сегодня, 08:45
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