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Тина Канделаки: очень хочется показывать на "Матч ТВ" чемпионат Китая

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки рассказала о возможности трансляций на телеканале матчей чемпионата Китая.

"Очень этого хочется! Мне кажется, там будет интересно, но боюсь, что одни Халк с Витселем его не вытянут. Хотя то, как системно они вкладываются, говорит о том, что это будет зрелище.

Визуально китайский чемпионат не станет сразу большим событием на ТВ, но пропускать его не надо – стоит держать руку на пульсе", - цитирует Канделаки "Чемпионат".
Теги: Канделаки
Сегодня, 08:50
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(2)
№20 Написал: vlees (Сегодня, 10:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: bymer
vlees,
товорняки не только зеню показывали не гони!!!

Посмотри программу на след неделе)кругом игры зенита
Регистрация: 12.01.2017
№19 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:07) #
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Идея показа футбол из Китая,мне кажется интересной , пробовать нужно и смотреть рейтинг просмотров,удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№18 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 10:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
vlees,
товорняки не только зеню показывали не гони!!!
Регистрация: 13.02.2008
№17 Написал: vlees (Сегодня, 10:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Товарищеские игры зенита,теперь китай?хочет видимо совсем рейтинг канала опустить)
Регистрация: 12.01.2017
№16 Написал: tiki Москва (Сегодня, 09:56) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
а мне вот не интересно их смотреть
это как показательные матчи, но играют явно не мю, барса,реал, бавария, а какие то шеньхуани


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№15 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:49) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
...Очень этого хочется! Мне кажется, там будет интересно...

Очень хочется больше не вспоминать фамилию Канделаки, применительно к спорту на ТВ
Регистрация: 23.11.2009
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 09:43) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Рано! Вот Дзюба туда переедет тогда можно.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Антон Барымский (Сегодня, 09:37) #
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Испанию лучше!
Регистрация: 10.12.2015
№12 Написал: Профессионал Ялта (Сегодня, 09:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот когда чемпионат Китая станет большим, а сборная Китая - чемпионом мира по футболу, тогда и показывайте. Матчи "на первенство водокачки" мы, порой, очень часто видим и в нашем чемпионате. А вот "Барсу", "Реал", "Атлетико".........
.... следует транслировать почаще.
Регистрация: 25.04.2016
№11 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 09:33) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Алания»
Цитата: zenit_53
в очередной раз женщина не в адеквате

А не приходит тебе на ум, что китайцы и в продвижение своего чемпионата на мировой рынок рекламы могут вкладывать неадекватные деньги?
Однако Тина промолчала про это, с чего бы?
И кто из вас с этой женщиной в не адеквате?... wink
Регистрация: 3.05.2015
№10 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 09:32) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Дебилизм это ведь не на время,это навсегда!!!Вы бы лучше чемпионат Испании транслировали,а то его и посмотреть негде.
Регистрация: 2.04.2012
№9 Написал: Realist123 Красноярск (Сегодня, 09:30) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Глупая курица!Твоё предназначение открывать рот в других ситуациях.
Регистрация: 12.10.2016
№8 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 09:30) #
  • 0
  •  (4)
online

Тина, ты с кем сегодня спала -"Очень этого хочется!"...)? Откуда такие мысли в такую рань..?))
Регистрация: 28.12.2015
№7 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 09:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
То есть эль-классико не показывают , а Шанхай СИПГ - Шанхай Гринланд, пожалуйста... Тине, нужно не мечтать а какой-то фигне, а научиться сетку правильно составлять, чтоб не женское водное поло на матч Ливерпуль-арсенал накладывалось, и оргазм Губерниева от биатлона на РФПЛ


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№6 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 09:21) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
smile в очередной раз женщина не в адеквате
Регистрация: 20.10.2011
№5 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:16) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вы свой лучше больше показывайте!
Регистрация: 7.12.2016
№4 Написал: bohater Ижевск, Санкт-Петербург (Сегодня, 09:12) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
ДАЕШЬ ЧЕМПИОНАТ МОНГОЛИИ!!!


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№3 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 09:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
топ матчи показывать можно, ЦСКА и Спартак в РФПЛ порой выдают матчи уровня АПЛ, а матчи между Зенитом и ЦСКА иногда похожи на матчи серии А. Игры Ростова и Краснодара против этой тройки порой бывают не менее зрелищными.


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Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 08:54) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
рейтинги зашкаливать будут :))) какие еще идеи есть?
Регистрация: 8.02.2011
№1 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 08:51) #
  • +1
  •  (3)

мож ла лигу а не унылый китай?
Регистрация: 2.12.2015
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