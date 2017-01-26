Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Финал Кубка России может пройти на "Зенит-Арене"

Финальный матч Кубка России может пройти на стадионе "Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге, заявил вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко.

"Лига заседала, они ищут дату в календаре. Этот год особенный, проводится Кубок конфедераций, поэтому (финал Кубка России) нам нужно провести в районе 1-3 мая. А место - это Сочи или Санкт-Петербург.

Возможно, матч пройдет там (на "Зенит-Арене"), поскольку нам необходимо проводить тестовые игры до Кубка конфедераций", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Зенит-Арена
Сегодня, 08:59
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: vlees (Сегодня, 10:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бред,не собрать на финал столько людей,в том году даже в Казани аншлага не было,а тут финал скорее всего будет типа локо-рубин,много народу придет?)
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 10:00) #
  • 0
  •  (0)
online

Конечно! Как то ведь уже надо отбивать эту гребанную стройку века!
Регистрация: 27.09.2015
№5 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:34) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Финал Кубка какого года?
Регистрация: 13.08.2015
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 09:30) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот,а для проведения финала будут просить миллиард!И кстати дадут!!!Распил продолжается...
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 09:30) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а почему бы и нет?
Регистрация: 14.04.2008
№2 Написал: Close M. city (Сегодня, 09:15) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
я сначала подумал про финал кубка ФНЛ)


--------------------
21\13
Регистрация: 25.01.2006
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 09:08) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно. Надо в Сочи на "Зенит-Арене". За те деньги, которые потратили на ее строительство (сопоставимые с космодромом, кстати), арена должна перемещаться в пространстве.
Регистрация: 8.02.2011
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.