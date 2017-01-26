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СМИ: Невен Суботич перейдет из "Боруссии" в "Кельн" на правах аренды

Защитник дортмундской "Боруссии" Невен Суботич очень близок к переходу в "Кельн" на правах аренды, сообщает Bild.

Сообщается, что сербский футболист 26 января пройдет в этом клубе медицинский осмотр.

Аренда Суботича будет оформлена до конца нынешнего сезона, после чего "Кельн" должен будет определиться в вопросе приобретения игрока на постоянной основе.

Газета.ru
Теги: Боруссия Д Суботич
Сегодня, 09:21
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