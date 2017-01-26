Вратарь "Нанси" сыграл против "Монако" в форме соперника

Курьезный случай произошел во вчерашнем матче 1/2 финала Кубка лиги между "Монако" и "Нанси" (1:0). Голкипер красно-белых Ги Нди Ассамбе играл в форме монегасков, так как судьи не разрешили ему выйти на поле в своем комплекте из-за его расцветки.На помощь пришел технический персонал "Монако", предоставив вратарскую форму, на которой "Нанси" только своим логотипом заклеил эмблему княжеской команды.