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02:55
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
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Саломон Калу завершил международную карьеру
Вратарь "Нанси" сыграл против "Монако" в форме соперника
Курьезный случай произошел во вчерашнем матче 1/2 финала Кубка лиги между "Монако" и "Нанси" (1:0). Голкипер красно-белых Ги Нди Ассамбе играл в форме монегасков, так как судьи не разрешили ему выйти на поле в своем комплекте из-за его расцветки.
На помощь пришел технический персонал "Монако", предоставив вратарскую форму, на которой "Нанси" только своим логотипом заклеил эмблему княжеской команды.
СЭ
На помощь пришел технический персонал "Монако", предоставив вратарскую форму, на которой "Нанси" только своим логотипом заклеил эмблему княжеской команды.
СЭ
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