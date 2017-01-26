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Станислав Черчесов: остаюсь на неделю в ОАЭ, потом поеду в Турцию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на матче "Краснодара с "Пахтакором" (1:0) и рассказал о целях пребывания в ОАЭ.

"Команды потихоньку втягиваются. Здесь работает не только "Краснодар", но и "Спартак". Я остаюсь тут на неделю. Потом еду в Турцию, Испанию. Надо своими глазами обсматривать, кто на что готов на сегодняшний день.

Матч "Краснодара"? Понятно, что победа – это всегда победа. Играли два состава, последний день сборов, понятно, что ножки подустали. Поэтому не было той свежести, которую мы привыкли видеть в матчах чемпионата России или в официальных матчах", - цитирует Черчесова пресс-служба "Краснодара".
Теги: Черчесов
Сегодня, 09:43
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№1 Написал: Вячеслав Корсаков Санкт-Петербург (Сегодня, 10:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
от за казенный счет по курортам
Регистрация: 11.04.2016
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