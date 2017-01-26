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"Локомотив" отправился на второй сбор в Испанию

"Локомотив" отправился в Малагу на второй предсезонный сбор, информирует твиттер железнодорожников.

Подопечные Юрия Семина в Испании проведут пять контрольных матчей. Соперниками "Локо" станут "Осиек" (Хорватия), "Адмира" (Австрия), "Видеотон" (Венгрия), "Сенан Беллмаре" (Япония), "Сеннерюск" (Дания). Завершится второй сбор 7 февраля.
Теги: Локомотив
Сегодня, 09:53
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