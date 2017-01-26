Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
02:55
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Вчера 23:55
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Вчера 23:30
"Бетис" объявил о переходе Тошки
"Бетис" объявил о переходе Тошки
Вчера 23:08
Ислам Слимани может перейти в клуб Акселя Витселя (2)
Ислам Слимани может перейти в клуб Акселя Витселя (2)
Вчера 22:50
Стивен Цубер подписал с "Хоффенхаймом" новый контракт (1)
Стивен Цубер подписал с "Хоффенхаймом" новый контракт (1)
Вчера 22:46
Гонсалу Гедеш перейдет в "ПСЖ"
Гонсалу Гедеш перейдет в "ПСЖ"
Вчера 22:44
Квинси Промес: с каждым днем набираем форму
Квинси Промес: с каждым днем набираем форму
Вчера 21:32
"Реал" уберет крест с эмблемы атрибутики, которая продается в странах Персидского залива (8)
"Реал" уберет крест с эмблемы атрибутики, которая продается в странах Персидского залива (8)
Вчера 21:27
Виталий Мутко: сдадим газон "Зенит-Арены" в феврале (24)
Виталий Мутко: сдадим газон "Зенит-Арены" в феврале (24)
Вчера 20:47
Саломон Калу завершил международную карьеру
Саломон Калу завершил международную карьеру
"Локомотив" отправился на второй сбор в Испанию
"Локомотив" отправился в Малагу на второй предсезонный сбор, информирует твиттер железнодорожников.
Подопечные Юрия Семина в Испании проведут пять контрольных матчей. Соперниками "Локо" станут "Осиек" (Хорватия), "Адмира" (Австрия), "Видеотон" (Венгрия), "Сенан Беллмаре" (Япония), "Сеннерюск" (Дания). Завершится второй сбор 7 февраля.
Подопечные Юрия Семина в Испании проведут пять контрольных матчей. Соперниками "Локо" станут "Осиек" (Хорватия), "Адмира" (Австрия), "Видеотон" (Венгрия), "Сенан Беллмаре" (Япония), "Сеннерюск" (Дания). Завершится второй сбор 7 февраля.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.