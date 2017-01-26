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ЦСКА взял на сбор 18-летнего Хетага Хосонова из молодежной команды

ЦСКА отправился на очередной зарубежный сбор в Испанию. С главной командой в Кампоамор отправился 18-летний полузащитник Хетаг Хосонов, сообщается в твиттере армейцев.

Второй сбор ЦСКА пройдет с 26 января по 7 февраля.
Теги: ЦСКА
Сегодня, 09:59
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:07) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
смотрел его в игре молодежки с монако
играл правильно и даже как лидер смотрелся.
но то не основа все таки.посмотрим.
но радует тенденция, что появляются молодые


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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Регистрация: 27.12.2010
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