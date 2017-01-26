Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: "Локомотив" сделал предложение "Спартаку" по Лоренсо Мельгарехо

"Локомотив" сделал предложение "Спартак" по трансферу парагвайского полузащитника Лоренсо Мельгарехо, сообщает парагвайский портал Hoy.

"Локомотив" уже пытался заполучить Мельгарехо в прошлом году перед его переходом в "Спартак" из краснодарской "Кубани".

Р-Спорт
Теги: Локомотив Мельгарехо
Сегодня, 10:16
Напечатать
30
(5)
№30 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:42) #
  • 0
  •  (0)

Я бы не сопротивлялся. Чуда уже не случится.
Регистрация: 3.03.2007
№29 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:38) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: calcio
продавать продавать и продавать

учиться учиться и ещё раз учиться фтюхивать подороже
Регистрация: 7.12.2016
№28 Написал: calcio Кемерово (Сегодня, 11:33) #
  • 0
  •  (0)
online

продавать продавать и продавать как можно быстрее


--------------------
Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка,
И лесок,
В поле – каждый
Колосок...
Регистрация: 8.11.2006
№27 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:33) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: RoDon22
хорошее предложение.

это когда лямов навалом
Регистрация: 7.12.2016
№26 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
Нормальное, даже хорошее предложение. Думаю в Локомотиве будет иметь постоянную игровую практику.
Регистрация: 30.11.2015
№25 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 11:24) #
  • 0
  •  (0)

Нет что бы сразу на Самедова махнуться.Надо было Сане кровь попить
Регистрация: 1.09.2016
№24 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:17) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: vlees
сектант

троль он laughing
Регистрация: 7.12.2016
№23 Написал: vlees (Сегодня, 11:10) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: myspartaksuperclub
ни в коем случае нельзя продавать, адриано на лавке один затоскует и в добавок к итальянскому получит российский приз худшего игрока.

Будем объективны мой дорогой газовый сектант,в конце сезона худшего игрока должен получить месье Кокорин,но думаю скорее всего приз уйдет к Юрке Лодыгину)уж слишком он хорош
Регистрация: 12.01.2017
№22 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:09) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: myspartaksuperclub
затоскует

Цитата: myspartaksuperclub
получит

ты что ванга? smile
Регистрация: 7.12.2016
№21 Написал: fd65 (Сегодня, 11:09) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Не меньше , чем за 5 лямов.... , и ни цента меньше..
Регистрация: 3.12.2016
№20 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 11:07) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
ни в коем случае нельзя продавать, адриано на лавке один затоскует и в добавок к итальянскому получит российский приз худшего игрока.


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№19 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:05) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Realist123
то больно смотреть на то,как он губит себя

это всё равно как песня про наркомана-ерёму laughing
Регистрация: 7.12.2016
№18 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 11:05) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Динамо» М
скорее продать..парень пропадает в спартаке..
Регистрация: 13.04.2016
№17 Написал: vlees (Сегодня, 11:03) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Realist123
Рад за Лоренцо! Надеюсь,что перейдёт.А то больно смотреть на то,как он губит себя в Спартаке.А точнее,как Спартак губит его.А игрок добротный.

laughing Как мы его губим та?)ему 200 раз давали шанс проявить себя,в конце сезона дали шанс когда сломался Зе луиш,просто не тянет человек,не уровень,в Кубани просто играли все на него и игра строилась совершенно по другому вот и получилось забить пару мячей и засветиться).Так же можно сказать что вы сгубили Траоре,а ведь такой игрок был))
Регистрация: 12.01.2017
№16 Написал: Realist123 Красноярск (Сегодня, 11:01) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Рад за Лоренцо! Надеюсь,что перейдёт.А то больно смотреть на то,как он губит себя в Спартаке.А точнее,как Спартак губит его.А игрок добротный.
Регистрация: 12.10.2016
№15 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:00) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Hank Moody
а поменять на Самедова конечно не судьба была

Поменять на Самедова это одна сделка, а так целых 2! Больше сделок - больше бонусов, вознаграждений и т.д. всем участникам сделок


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№14 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:56) #
  • +1
  •  (3)

ладно уговорили, вдарим по рукам на чорлуку
Регистрация: 7.12.2016
№13 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 10:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
легко, может у него там получится. у нас явно че та не идёт. сливать, особо не думая


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№12 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 10:51) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: trent
пусть забирают за 5 млн...


на 3,5 можно сторговаться...
Регистрация: 4.10.2009
№11 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:49) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: sraptakpain
чье?)

ваше наверна joy
Регистрация: 7.12.2016
№10 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 10:47) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: 4 звезды
Цитата: Close
Надо отпускать.

а чемпионство?

чье?)
Регистрация: 7.09.2015
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 10:43) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Close
Надо отпускать.

а чемпионство?
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: Hank Moody Россия (Сегодня, 10:40) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Челси»
а поменять на Самедова конечно не судьба была
Регистрация: 4.05.2015
№7 Написал: trent (Сегодня, 10:39) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
пусть забирают за 5 млн...


--------------------
Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№6 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:32) #
  • -11
  •  (11)

Ну, блин. Лучше пусть в Спартаке будет до конца чемпионата. Не то, не дай бог, кого-то стоящего на его место возьмут.
Регистрация: 12.11.2007
№5 Написал: Close M. city (Сегодня, 10:29) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Надо отпускать.


--------------------
21\13
Регистрация: 25.01.2006
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 10:23) #
  • +2
  •  (8)

В этом сезоне не уйдёт ,хотя вернуть деньги за трансфер Самедова...что же вы манагеры из Локо не включили его в эту сделку ,думаете как обычно Питерские думают-задним местом.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:19) #
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
если правда - то лучше отпустить
там может и лидером стать, если вернется на уровень игры в Кубани


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 10:18) #
  • +4
  •  (6)

В Локо он впишется
Регистрация: 23.09.2016
№1 Написал: vlees (Сегодня, 10:18) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Забирайте дорогие паровозы,нам не жалко:)
Регистрация: 12.01.2017
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.