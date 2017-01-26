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Артур Смольянинов: пора уже найти багаж Аленичева и забрать его

Актер театра и кино, а также болельщик "Спартака" Артур Смольянинов высказал свое отношение к увольнению Дмитрия Аленичева.

- Как отнеслись к увольнению Дмитрия Аленичева?

- Поначалу со злостью и досадой, именно по тем причинам, о которых сказал выше. Мне казалось, что в этом сезоне должен был случиться какой-то качественный скачок, а печальное поражение от АЕК могло стать тем самым дном, от которого команда должна была оттолкнуться. Надо было просто проявить терпение и последовательность.

Но, прочитав его нашумевшее интервью, я как-то сразу успокоился. Оно показалось мне, мягко говоря, инфантильным, а некоторые реплики вызвали раздражение и недоумение. В этот момент я понял, что человек оказался не вполне на своём месте, к большому моему сожалению. Ожидал от Дмитрия Анатольевича большей внутренней твердости и определенности,чувства собственного достоинства, что ли, адекватной самооценки и отношения к случившемуся.

Что касается разговоров о багаже Аленичева, то, думаю, его надо поискать на стойке розыска багажа и, наконец, забрать оттуда (смеется).

Советский спорт
Теги: Спартак
Сегодня, 10:38
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№6 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 11:42) #
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Всё по делу Артурчик сказал.
Регистрация: 1.09.2016
№5 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 11:38) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Но, прочитав его нашумевшее интервью, я как-то сразу успокоился. Оно показалось мне, мягко говоря, инфантильным, а некоторые реплики вызвали раздражение и недоумение. В этот момент я понял, что человек оказался не вполне на своём месте, к большому моему сожалению. Ожидал от Дмитрия Анатольевича большей внутренней твердости и определенности,чувства собственного достоинства, что ли, адекватной самооценки и отношения к случившемуся.

Это интервью лишнее подтверждение тому, что иногда лучше жевать, чем говорить. хотя, по мне - так славбох, что оно вышло. слепые поклонники таланта Аленичева, как футболиста, злобно пыхтевшие на его отставку, сами убедились на сколько он алень, как тренер, да еще и с гнильцой в душе. оно многим открыло глаза. как говорится: все, что ни делается - все к лучшему!


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:27) #
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Всё правильно сказал , у Аленичева нет твёрдости и смелости в своём мнении ,Федун решил так и будет,понятно Родионов -этот вообще ни когда не имел своего мнения даже в бытность футболистом, понятно что владелец принимает решения,но отстаивать своё мнение может каждый ,а штаб просто боялся за своё место и вот результат,менталитет не переделаешь, почитайте Грибоедова на досуге-СЛУЖИТЬ БЫ РАД,ПРИСЛУЖИВАТЬСЯ ТОШНО,Аленичев,Титов,Ананко,н
аверное в школе не учились.А как они кинули Саматова ,он ни какой ,но принцип ,вы же были одна тренерская команда...


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sewer 79
Цитата: tiki
даже если и медали какие-то возьмем - будут говорить не про Виктора, а про ЛВС

сравнил хрен с редькой.
Там Аленичев готовил, а Каррера выбрал наиболее удачную тактику, плюс сплотил ребят.
У вас: новая схема и новая подготовка к сезону, все в руках Гончаренко. При чем здесь Слуцкий?

а я не сравниваю.
я говорю то, что будет.это банальное поведение журналюг.Сам все же увидишь
я тебе не про адекватное мнение же говорю, а именно лишь бы заголовок был


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:54) #
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Цитата: tiki
даже если и медали какие-то возьмем - будут говорить не про Виктора, а про ЛВС

сравнил хрен с редькой.
Там Аленичев готовил, а Каррера выбрал наиболее удачную тактику, плюс сплотил ребят.
У вас: новая схема и новая подготовка к сезону, все в руках Гончаренко. При чем здесь Слуцкий?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
вот как актер - хороший (понравился фильм, где он инвалида после войны играет)
и вроде думает головой.
это вью хорошее. и еще нравятся вью Маклакова
у нас будет так же."багаж Слуцкого"
даже если и медали какие-то возьмем - будут говорить не про Виктора, а про ЛВС


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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