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Артур Смольянинов: пора уже найти багаж Аленичева и забрать его
Актер театра и кино, а также болельщик "Спартака" Артур Смольянинов высказал свое отношение к увольнению Дмитрия Аленичева.
- Как отнеслись к увольнению Дмитрия Аленичева?
- Поначалу со злостью и досадой, именно по тем причинам, о которых сказал выше. Мне казалось, что в этом сезоне должен был случиться какой-то качественный скачок, а печальное поражение от АЕК могло стать тем самым дном, от которого команда должна была оттолкнуться. Надо было просто проявить терпение и последовательность.
Но, прочитав его нашумевшее интервью, я как-то сразу успокоился. Оно показалось мне, мягко говоря, инфантильным, а некоторые реплики вызвали раздражение и недоумение. В этот момент я понял, что человек оказался не вполне на своём месте, к большому моему сожалению. Ожидал от Дмитрия Анатольевича большей внутренней твердости и определенности,чувства собственного достоинства, что ли, адекватной самооценки и отношения к случившемуся.
Что касается разговоров о багаже Аленичева, то, думаю, его надо поискать на стойке розыска багажа и, наконец, забрать оттуда (смеется).
Советский спорт
- Как отнеслись к увольнению Дмитрия Аленичева?
- Поначалу со злостью и досадой, именно по тем причинам, о которых сказал выше. Мне казалось, что в этом сезоне должен был случиться какой-то качественный скачок, а печальное поражение от АЕК могло стать тем самым дном, от которого команда должна была оттолкнуться. Надо было просто проявить терпение и последовательность.
Но, прочитав его нашумевшее интервью, я как-то сразу успокоился. Оно показалось мне, мягко говоря, инфантильным, а некоторые реплики вызвали раздражение и недоумение. В этот момент я понял, что человек оказался не вполне на своём месте, к большому моему сожалению. Ожидал от Дмитрия Анатольевича большей внутренней твердости и определенности,чувства собственного достоинства, что ли, адекватной самооценки и отношения к случившемуся.
Что касается разговоров о багаже Аленичева, то, думаю, его надо поискать на стойке розыска багажа и, наконец, забрать оттуда (смеется).
Советский спорт
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