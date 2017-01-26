Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Никита Симонян: для финала Кубка России Сочи пока единственный вариант

Сочи является основным кандидатом на право провести финал Кубка России текущего сезона, других вариантов пока нет, рассказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.

"Как о факте говорить о выборе Сочи еще рано, можно сказать, что это основной вариант, и других вариантов пока нет", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян
Сегодня, 10:48
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 11:43) #
  • 0
  •  (0)

А как же бомж-арена?
Регистрация: 1.09.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.