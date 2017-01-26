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Пабло Фонтанелло: президенту "Урала" однажды ответил "Иди сам играй"

Бывший защитник «Урала» Пабло Фонтанелло рассказал, что вскоре может вернуться в Екатеринбург.

— Сильно удивились, когда впервые увидели Иванова на скамейке во время матча?

— Очень! Президент ведь не просто сидит, но еще и кричит игрокам: «Что ты сделал? Беги вперед!» Я в первом матче не сдержался и на эмоциях ответил: «Иди сам играй!» Но через секунду опомнился, что это президент: «Ой, извините! Вырвалось!» Со временем ко всему привык и понял, что Григорий — отличный человек. Пару дней назад звонил ему, поздравил с днем рождения. Вспомнили тот случай, посмеялись.

— Иванов специально приезжал на свадьбу к Ойеволе из Норильска, а Лунгу давал ключи от второй квартиры. Для вас президент делал что-то особенное?

— Когда я только обсуждал условия с «Уралом», спросил про квартиру и машину. «Автомобили не даем», — ответил Иванов. Нет проблем — я даже не спорил. Но когда пришел подписывать контракт, Григорий Викторович сказал: «С машиной вопрос решен — я тебе покупаю». И через несколько месяцев я уже ездил на Hyundai Solaris. Об Иванове у меня самые хорошие воспоминания.

— Вы ушли из «Урала» в декабре. Российские клубы вас не звали?

— Нет. И это странно! Я думал, какие-то команды мной заинтересуются. Даже специально звонил агенту в Россию, узнавал — но он ответил, что никто не обращался. Вернуться в «Урал»? Это не проблема. Мы разговаривали с Григорием Ивановым, он понял, что мне уже 32 и это последний шанс подписать хороший контракт, но сказал: «Если ничего не выйдет — приезжай, я тебя жду». Поэтому если через неделю подходящих предложений не появится, позвоню Григорию Викторовичу и, возможно, полечу в Екатеринбург.

Матч ТВ
Теги: Урал
Сегодня, 10:56
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
было бы гражданство - оторвали бы с руками и ногами
игрок то добротный, но УВЫ


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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