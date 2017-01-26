Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
02:55
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Вчера 23:55
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Вчера 23:30
"Бетис" объявил о переходе Тошки
"Бетис" объявил о переходе Тошки
Вчера 23:08
Ислам Слимани может перейти в клуб Акселя Витселя (2)
Ислам Слимани может перейти в клуб Акселя Витселя (2)
Вчера 22:50
Стивен Цубер подписал с "Хоффенхаймом" новый контракт (1)
Стивен Цубер подписал с "Хоффенхаймом" новый контракт (1)
Вчера 22:46
Гонсалу Гедеш перейдет в "ПСЖ"
Гонсалу Гедеш перейдет в "ПСЖ"
Вчера 22:44
Квинси Промес: с каждым днем набираем форму
Квинси Промес: с каждым днем набираем форму
"Зенит" оштрафован за грубую игру в матче с "Дандолком"
"Зенит" получил штраф от УЕФА на € 6 тыс. за грубую игру в матче Лиги Европы с "Дандолком". Встреча прошла 20 октября в Ирландии и завершилась победой российской команды со счетом 2:1.
В матче пять футболистов сине-бело-голубых получили жёлтые карточки. Арбитр Мирослав Зелинка показал предупреждения Олегу Шатову, Хави Гарсии, Луишу Нету, Александру Анюкову и Доменико Кришито. У "Дандолка" получил "горчичник" Брайан Гартленд.
Лайф
В матче пять футболистов сине-бело-голубых получили жёлтые карточки. Арбитр Мирослав Зелинка показал предупреждения Олегу Шатову, Хави Гарсии, Луишу Нету, Александру Анюкову и Доменико Кришито. У "Дандолка" получил "горчичник" Брайан Гартленд.
Лайф
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.