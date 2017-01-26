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"Зенит" оштрафован за грубую игру в матче с "Дандолком"

"Зенит" получил штраф от УЕФА на € 6 тыс. за грубую игру в матче Лиги Европы с "Дандолком". Встреча прошла 20 октября в Ирландии и завершилась победой российской команды со счетом 2:1.

В матче пять футболистов сине-бело-голубых получили жёлтые карточки. Арбитр Мирослав Зелинка показал предупреждения Олегу Шатову, Хави Гарсии, Луишу Нету, Александру Анюкову и Доменико Кришито. У "Дандолка" получил "горчичник" Брайан Гартленд.

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Теги: Зенит
Сегодня, 10:59
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(0)
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 11:14) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хулиганы... Разорили газпрём.....
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Данни и Халк там бы, наверное, вообще красные получали
я не о грубости, а о том, как они с судьями "общаются"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: vlees (Сегодня, 11:05) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Мерзавцы
Регистрация: 12.01.2017
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