Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Краснодар" сыграет с "Рубином" на сборе в Испании

Определились соперники "Краснодара" на втором сборе "быков", который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля. Всего тренерский штаб "горожан" запланировал 5 контрольных матчей.

3 февраля "Краснодар" встретится с "Видеотоном" из Венгрии. На 5 февраля запланирована игра с пражской "Славией". 6 февраля "быки" сыграют с корейским клубом "Сувон Самсунг Блюуингз", а 8 февраля пройдет матч с норвежским "Хаугесундом". Сборы завершит игра 9 февраля с казанским "Рубином".

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 11:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.