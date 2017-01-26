Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
02:55
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Вчера 23:55
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Вчера 23:30
"Бетис" объявил о переходе Тошки
"Бетис" объявил о переходе Тошки
Вчера 23:08
Ислам Слимани может перейти в клуб Акселя Витселя (2)
Ислам Слимани может перейти в клуб Акселя Витселя (2)
Вчера 22:50
Стивен Цубер подписал с "Хоффенхаймом" новый контракт (1)
Стивен Цубер подписал с "Хоффенхаймом" новый контракт (1)
Вчера 22:46
Гонсалу Гедеш перейдет в "ПСЖ"
Гонсалу Гедеш перейдет в "ПСЖ"
Вчера 22:44
Квинси Промес: с каждым днем набираем форму
Квинси Промес: с каждым днем набираем форму
"Краснодар" сыграет с "Рубином" на сборе в Испании
Определились соперники "Краснодара" на втором сборе "быков", который пройдет в Испании с 29 января по 10 февраля. Всего тренерский штаб "горожан" запланировал 5 контрольных матчей.
3 февраля "Краснодар" встретится с "Видеотоном" из Венгрии. На 5 февраля запланирована игра с пражской "Славией". 6 февраля "быки" сыграют с корейским клубом "Сувон Самсунг Блюуингз", а 8 февраля пройдет матч с норвежским "Хаугесундом". Сборы завершит игра 9 февраля с казанским "Рубином".
ФК "Краснодар"
3 февраля "Краснодар" встретится с "Видеотоном" из Венгрии. На 5 февраля запланирована игра с пражской "Славией". 6 февраля "быки" сыграют с корейским клубом "Сувон Самсунг Блюуингз", а 8 февраля пройдет матч с норвежским "Хаугесундом". Сборы завершит игра 9 февраля с казанским "Рубином".
ФК "Краснодар"
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.