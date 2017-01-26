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Василий Уткин: зачем китайским клубам Дзюба? Они думают, что он китаец

Комментатор Василий Уткин поделился мыслью о том, зачем китайским клубам нужен нападающий "Зенита" Артем Дзюба.

"Зачем китайцам Дзюба? Да просто они думают, что он китаец. Они думают, что это два имени: Дзю Ба. Вполне по-китайски звучит", - цитирует Уткина "СпортFM".

Ранее сообщалось, что в услугах форварда сборной России заинтересован китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
Теги: Уткин Дзюба
Сегодня, 11:46
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26
(4)
№26 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 13:13) #
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online

Что он толстяк,китайцев дебила и считает.У самого китайская фамилия Ут кин.


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Перерыв,не болею.
Регистрация: 24.11.2016
№25 Написал: aseliver Санкт-Петербург (Сегодня, 13:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Халк уже обратно в Зенит просится
Говорит бесплатно играть готов
Регистрация: 13.11.2014
№24 Написал: trent (Сегодня, 13:02) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
smile smile smile smile smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№23 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:57) #
  • -1
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: DimonYA
Сунь <!--filter:вырезано-->вырезано-->вырезано<!--/filter-
->в Чай Вынь Су Хим ))

Это корейское имя. У китайцев из двух слов.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№22 Написал: Pavel 999 (Сегодня, 12:52) #
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а когда проводы то я уже оркестр заказал палочки ему выстрогал это что бы руками там не ел словарик на китайском ему подарить хочу что бы на поле во время игры с командой общался
Регистрация: 4.08.2016
№21 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:47) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Algus64
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Algus64
Уткин, видимо, не знает, что в Китае нет лимита на легионеров, поэтому там плевать на то, какой у него паспорт? smile И не знает значения слова "дзюба" тоже? Это - нос, вообще-то, в южной части России и Украине. smile

Правда нет))) ну ты махнул. Учи матчасть.

Есть? Ну, чессло Чемпионатом Китая не интересовался никогда. Надеюсь, не такой бездарный лимит, как у нас?


В 2017 году был ужесточён лимит на легионеров. Теперь на поле могут выходить максимум 3 иностранных игрока. 5 легионеров могут быть включены в заявку из 18 футболистов на матч. Также в заявку на встречу должны быть включены 2 игрока в возрасте до 23 лет, а один из них должен обязательно выйти на поле в стартовом составе.

Игроки из Гонконга, Макао и Тайваня не рассматриваются в лиге в качестве легионеров.

Да уж... Тогда не удивительно, что они такие зарплаты легам кладут...
Регистрация: 22.02.2013
№20 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:47) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Вася, они думают что он футболист. Но они глубоко ошибаются. А может Хульк проговорился, что Дзюба это дерево. Поэтому лесовоз из Китая уже выехал.
Регистрация: 2.08.2010
№19 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 12:41) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Сунь вырезано-->вырезанов Чай Вынь Су Хим ))
Регистрация: 26.07.2014
№18 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:29) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Algus64
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Algus64
Уткин, видимо, не знает, что в Китае нет лимита на легионеров, поэтому там плевать на то, какой у него паспорт? smile И не знает значения слова "дзюба" тоже? Это - нос, вообще-то, в южной части России и Украине. smile

Правда нет))) ну ты махнул. Учи матчасть.

Есть? Ну, чессло Чемпионатом Китая не интересовался никогда. Надеюсь, не такой бездарный лимит, как у нас?


В 2017 году был ужесточён лимит на легионеров. Теперь на поле могут выходить максимум 3 иностранных игрока. 5 легионеров могут быть включены в заявку из 18 футболистов на матч. Также в заявку на встречу должны быть включены 2 игрока в возрасте до 23 лет, а один из них должен обязательно выйти на поле в стартовом составе.

Игроки из Гонконга, Макао и Тайваня не рассматриваются в лиге в качестве легионеров.
Регистрация: 6.01.2006
№17 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:27) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Уася! Как нибудь ты договоришься..
Регистрация: 7.12.2016
№16 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:27) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Algus64
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Algus64
Уткин, видимо, не знает, что в Китае нет лимита на легионеров, поэтому там плевать на то, какой у него паспорт? smile И не знает значения слова "дзюба" тоже? Это - нос, вообще-то, в южной части России и Украине. smile

Правда нет))) ну ты махнул. Учи матчасть.

Есть? Ну, чессло Чемпионатом Китая не интересовался никогда. Надеюсь, не такой бездарный лимит, как у нас?

5 в составе, 3 на поле. Не более.
Еще бездарнее, чем у нас.
Регистрация: 6.01.2006
№15 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 12:27) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
шутки,шутеечки
Регистрация: 20.08.2015
№14 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 12:22) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Василий Уткин поделился мыслью
Вася, оставь ЭТО себе. Это - не мысль, высер жЫрного тролля.
Регистрация: 6.12.2014
№13 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:21) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бздю шут.Весельчаков и в Китае хватает,шутов-нет.
Регистрация: 9.08.2015
№12 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:20) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Цитата: Algus64
Уткин, видимо, не знает, что в Китае нет лимита на легионеров, поэтому там плевать на то, какой у него паспорт? smile И не знает значения слова "дзюба" тоже? Это - нос, вообще-то, в южной части России и Украине. smile

Правда нет))) ну ты махнул. Учи матчасть.

Есть? Ну, чессло Чемпионатом Китая не интересовался никогда. Надеюсь, не такой бездарный лимит, как у нас?
Регистрация: 22.02.2013
№11 Написал: спартак 1979 Урал (Сегодня, 12:18) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Algus64
Уткин, видимо, не знает, что в Китае нет лимита на легионеров, поэтому там плевать на то, какой у него паспорт? smile И не знает значения слова "дзюба" тоже? Это - нос, вообще-то, в некоторых районах Юга России и Украине. smile

Это ты не знаешь , что в Китае есть лимит
Регистрация: 10.08.2007
№10 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:14) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Algus64
Уткин, видимо, не знает, что в Китае нет лимита на легионеров, поэтому там плевать на то, какой у него паспорт? smile И не знает значения слова "дзюба" тоже? Это - нос, вообще-то, в южной части России и Украине. smile

Правда нет))) ну ты махнул. Учи матчасть.
Регистрация: 6.01.2006
№9 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 12:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вместе с тем, как пишет «Агентство Бизнес Новостей», в «Зенит» может вернуться бразилец Халк, выступающий ныне за китайский «Шанхай СИПГ». 30-летний нападающий хочет сыграть на чемпионате мира, но выпал из обоймы главного тренера сборной Бразилии Тите. Поскольку, выступая в китайской Суперлиге, привлечь внимание национальной команды непросто, Халк надеется стать игроком «Зенита» в летнее или следующее зимнее трансферное окно на правах краткосрочной аренды, так как из петербургской команды его регулярно вызывали в сборную


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№8 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 12:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
а Ут Кин случайно не из Тайваньских ?
Регистрация: 25.01.2016
№7 Написал: Algus64 Волгоград (Сегодня, 12:09) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Уткин, видимо, не знает, что в Китае нет лимита на легионеров, поэтому там плевать на то, какой у него паспорт? smile И не знает значения слова "дзюба" тоже? Это - нос, вообще-то, в некоторых районах Юга России и Украине. smile
Регистрация: 22.02.2013
№6 Написал: junga Сочи (Сегодня, 12:00) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
Шлю ха


Это когда ушел, потаскаслся где-то, и вернулся потасканый с опущенной головой обратно.
А когда послал подальше алчного начальника решившего что ему все должны, то это достойный мужской поступок!


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 11:59) #
  • 0
  •  (4)

Дзюба красавчик..., ляпнул с дуру, - теперь все мусолят...)))
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:58) #
  • +1
  •  (5)

Василий, многие думают, что ты - индеец!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№3 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 11:55) #
  • +2
  •  (6)
online

Получается у нас Вася то же оттуда-ут кин. классный китайский жиртрест .наверное вася тебе в японию в сумо ,ждут тебя там.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
они же не тупые, китайцев такого роста не бывает - ну только разве что тот дылда, который в НБА играл
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: vlees (Сегодня, 11:47) #
  • -8
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Шлю ха blush
Регистрация: 12.01.2017
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