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Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал о том, где будут проводится финалы Кубка России.

"В дальнейшем финалы Кубка России мы будем проводить на главном стадионе страны, в "Лужниках", как в Англии финалы Кубка страны традиционно проводятся на "Уэмбли". Но к весне стадион еще не будет готов, так что почему бы не Сочи?

Сегодня это один из главных российских спортивных центров, Сочи заслуживает принять финал Кубка России", - цитирует Симоняна "Р-Спорт".
Теги: Симонян
Сегодня, 11:59
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№4 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:40) #
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online

Серж1,
Пидер.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№3 Написал: perekos Самара (Сегодня, 12:18) #
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вот только сборная Англии не играет регулярно в ЛандОнах rage


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Muller-Hahn: ко-ко-ко
Регистрация: 10.08.2012
№2 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
к сожалению с такой посещаемостью стадионов,только питер и морква.а так конечно для популяризации футбола,надо такие матчи проводить в разных регионах,скажите чем хуже болелы в ростове и в краснодаре,в самаре??????
Регистрация: 21.07.2011
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:05) #
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а кто в Сочи пойдет на финал кубка?
если только бесплатные билеты у каждого ларька раздавать да чинуш скопом на стадион затолкать.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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