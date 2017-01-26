Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Молодежная сборная России сыграет в одной группе с Сербией, Австрией и Арменией

В четверг, 26 января, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда Чемпионата Европы-2019 среди молодежных сборных (U-21). Сборная России попала в группу №7, получив в соперники Сербию, Австрию, Македонию, Армению и Гибралтар.

Составы всех отборочных группы:

Группа 1. Чехия. Хорватия. Греция. Молдова. Беларусь. Сан-Марино.

Группа 2. Испания. Словакия. Исландия. Албания. Эстония. Северная Ирландия.

Группа 3. Дания. Польша. Финляндия. Грузия. Литва. Фарерские острова.

Группа 4. Англия. Голландия. Украина. Шотландия. Латвия. Андорра.

Группа 5. Германия. Израиль. Норвегия. Ирландия. Азербайджан. Косово.

Группа 6. Швеция. Бельгия. Турция. Венгрия. Кипр. Мальта.

Группа 7. Сербия. Австрия. РОССИЯ. Македония. Армения. Гибралтар.

Группа 8. Португалия. Швейцария. Румыния. Уэльс. Босния и Герцеговина. Лихтенштейн.

Группа 9. Франция. Словения. Черногория. Болгария. Казахстан. Люксембург.

Победители девяти групп напрямую выйдут в финальную часть Чемпионата Европы-2019, а четыре лучших обладателя вторых мест разыграют две оставшиеся путевки в стыковых матчах. Сборная Италии сыграет на ЕВРО, который будет служить отбором на Олимпиаду-2020 в Японии, на правах хозяйки турнира.

РФС
Теги: Молодежная сборная России
Сегодня, 12:22
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:36) #
  • +2
  •  (2)
online

Буш, нормальная группа для выхода ,желаю тебе удачи,а то этот депутатский ставленник твой коллега ,Писарев надоел , Удачи .


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.