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Анатолий Бышовец: если "Спартак" отпустит Мельгарехо, то практически ничего не потеряет

Бывший наставник "Локомотива" Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о том, что "Спартак" может отпустить Лоренсо Мельгарехо в стан железнодорожников.

"Отпуская Мельгарехо, "Спартак" не теряет практически ничего. На мой взгляд, ему не удалось адаптироваться в команде красно-белых и проявить себя. Для этого есть объективные причины: не всегда требования, предъявляемые тренером, совпадают с возможностями игрока. Тем более, в "Спартаке" огромная конкуренция.

Думаю, Мельгарехо не получил достаточного доверия ни от Аленичева, ни от Карреры. У него отличный дриблинг, скорость, однако, многое будет зависеть от того, как его примет коллектив "Локомотива". Но опыт, полученный в "Спартаке", безусловно, поможет ему сделать выводы и найти причины того, почему не получилось закрепиться в команде", - передает слова Бышовца "СЭ".
Теги: Бышовец Спартак Мельгарехо
Сегодня, 12:40
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№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Не меньше 5 лимонов продавать.
Регистрация: 12.02.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:42) #
  • -1
  •  (1)
online

Согласен с Метром. Только сумма должна быть адекватная.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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