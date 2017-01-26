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Анатолий Бышовец: если "Спартак" отпустит Мельгарехо, то практически ничего не потеряет
Бывший наставник "Локомотива" Анатолий Бышовец прокомментировал информацию о том, что "Спартак" может отпустить Лоренсо Мельгарехо в стан железнодорожников.
"Отпуская Мельгарехо, "Спартак" не теряет практически ничего. На мой взгляд, ему не удалось адаптироваться в команде красно-белых и проявить себя. Для этого есть объективные причины: не всегда требования, предъявляемые тренером, совпадают с возможностями игрока. Тем более, в "Спартаке" огромная конкуренция.
Думаю, Мельгарехо не получил достаточного доверия ни от Аленичева, ни от Карреры. У него отличный дриблинг, скорость, однако, многое будет зависеть от того, как его примет коллектив "Локомотива". Но опыт, полученный в "Спартаке", безусловно, поможет ему сделать выводы и найти причины того, почему не получилось закрепиться в команде", - передает слова Бышовца "СЭ".
"Отпуская Мельгарехо, "Спартак" не теряет практически ничего. На мой взгляд, ему не удалось адаптироваться в команде красно-белых и проявить себя. Для этого есть объективные причины: не всегда требования, предъявляемые тренером, совпадают с возможностями игрока. Тем более, в "Спартаке" огромная конкуренция.
Думаю, Мельгарехо не получил достаточного доверия ни от Аленичева, ни от Карреры. У него отличный дриблинг, скорость, однако, многое будет зависеть от того, как его примет коллектив "Локомотива". Но опыт, полученный в "Спартаке", безусловно, поможет ему сделать выводы и найти причины того, почему не получилось закрепиться в команде", - передает слова Бышовца "СЭ".
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