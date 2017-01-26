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11:59
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (4)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (4)
02:55
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Вчера 23:55
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Вчера 23:30
"Бетис" объявил о переходе Тошки
"Бетис" объявил о переходе Тошки
"Боруссия" отпустила Адриана Рамоса в "Гранаду" на правах аренды
Нападающий дортмундской "Боруссии" Адриан Рамос на правах аренды до конца сезона перешел в испанскую "Гранаду", информирует "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службe "шмелей".
Отмечается также, что летом колумбийский форвард присоединится к китайскому клубу "Чунцин Лифань", однако подробности данной сделки не раскрываются.
Отмечается также, что летом колумбийский форвард присоединится к китайскому клубу "Чунцин Лифань", однако подробности данной сделки не раскрываются.
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