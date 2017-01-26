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"Боруссия" отпустила Адриана Рамоса в "Гранаду" на правах аренды

Нападающий дортмундской "Боруссии" Адриан Рамос на правах аренды до конца сезона перешел в испанскую "Гранаду", информирует "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службe "шмелей".

Отмечается также, что летом колумбийский форвард присоединится к китайскому клубу "Чунцин Лифань", однако подробности данной сделки не раскрываются.
Теги: Боруссия Д
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