"Анжи" в турецком Белеке сыграет с "Вардаром" и "Дуклой"

"Анжи" назвал соперников на второй учебно-тренировочный сбор.



Второй сбор дагестанского клуба пройдет в турецком Белеке с 29 января по 9 февраля. Подопечные Александра Григоряна сыграют три контрольных матча: 2 февраля ("Ботев" Болгария), 5 февраля ("Вардар" Македония) и 8 февраля ("Дукла" Чехия).