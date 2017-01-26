Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Анжи" в турецком Белеке сыграет с "Вардаром" и "Дуклой"

"Анжи" назвал соперников на второй учебно-тренировочный сбор.

Второй сбор дагестанского клуба пройдет в турецком Белеке с 29 января по 9 февраля. Подопечные Александра Григоряна сыграют три контрольных матча: 2 февраля ("Ботев" Болгария), 5 февраля ("Вардар" Македония) и 8 февраля ("Дукла" Чехия).
Теги: Анжи
Сегодня, 12:58
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.