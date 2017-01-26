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11:59
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (4)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (4)
02:55
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Вчера 23:55
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Даниэль Калиджиури перешел в "Шальке"
Вчера 23:30
"Бетис" объявил о переходе Тошки
"Бетис" объявил о переходе Тошки
"Анжи" в турецком Белеке сыграет с "Вардаром" и "Дуклой"
"Анжи" назвал соперников на второй учебно-тренировочный сбор.
Второй сбор дагестанского клуба пройдет в турецком Белеке с 29 января по 9 февраля. Подопечные Александра Григоряна сыграют три контрольных матча: 2 февраля ("Ботев" Болгария), 5 февраля ("Вардар" Македония) и 8 февраля ("Дукла" Чехия).
Второй сбор дагестанского клуба пройдет в турецком Белеке с 29 января по 9 февраля. Подопечные Александра Григоряна сыграют три контрольных матча: 2 февраля ("Ботев" Болгария), 5 февраля ("Вардар" Македония) и 8 февраля ("Дукла" Чехия).
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