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"Рубин" определился с составом на игру против софийского ЦСКА

"Рубин" назвал стартовый состав на товарищеский матч с софийским ЦСКА в рамках сбора в Испании.

"Рубин": Рыжиков, Устинов, Санчес, Бурлак, Бауэр, Сонг, М'Вила, Оздоев, Рочина, Лестьенн, Жонатас.
Теги: Рубин
Сегодня, 13:12
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