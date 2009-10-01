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11:59
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (5)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (5)
02:55
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
СМИ: "Зенит" договорился о переходе Бранислава Ивановича
Защитник "Челси" Бранислав Иванович продолжит карьеру в "Зените", информирует "СЭ".
Сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. 32-летний серб, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год.
Сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. 32-летний серб, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год.
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