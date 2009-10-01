Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

СМИ: "Зенит" договорился о переходе Бранислава Ивановича

Защитник "Челси" Бранислав Иванович продолжит карьеру в "Зените", информирует "СЭ".

Сделка будет официально оформлена в ближайшие дни. 32-летний серб, известный в России по выступлению за "Локомотив", подпишет контракт сроком на 2,5 сезона. Его зарплата в клубе из Санкт-Петербурга составит 5 миллионов евро в год.
Теги: Зенит Иванович
Сегодня, 13:30
Напечатать
54
(8)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№54 Написал: vlees (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Цитата: vlees
он отказал Спартакц потому что не хотел идти на понижение зарплаты,что еще раз доказывает что Федун никакие 4.5 ляма Адриано платить не буде

чудеса логики
если бы Иванович перешел в Спартак, вы бы тут усыкались, какой у Спартака гениальный менеджмент, взявший такого игрока совершенно бесплатно...

На такую зарплату его никто бы не взял никогда,мы же не позорный питерский мешок который тратит на зарплаты 10 бюджетов Ростова)
Регистрация: 12.01.2017
№53 Написал: anonymous (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (0)

поздравляю Зеню с классным усилением, он лет до 35ти на уровне попахает
Регистрация: 8.01.2017
№52 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:39) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Butcher
"Зенит" уменьшит цену на бельгийского защитника Николаса Ломбертса в случае перехода в команду сербского защитника "Челси" Бранислава Ивановича. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к санкт-петербургскому клубу.

"В среду у Луческу состоялась встреча с руководством клуба, посвященная дальнейшему формированию команды, - рассказал источник. - В ходе собрания было решено, что клуб смягчит требования к заинтересованным сторонам по поводу трансфера Ломбертса в случае прихода в команду Ивановича". "Последняя встреча между "Зенитом" и "Челси" должна состояться в четверг вечером, после этого переход Ивановича в "Зенит" будет оформлен официально", - добавил он.

По словам источника, сохраняется вероятность, что в "Зенит" перейдет эквадорский полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа.

"Также в ходе беседы Луческу с руководством клуба была затронута тема возможного перехода в "Зенит" Нобоа. Обсуждался вариант, при котором Павел Могилевец (полузащитник "Зенита". - Прим. ТАСС) отправится в "Ростов" с доплатой, а Нобоа проследует в обратном направлении", - отметил собеседник ТАСС.

LET IT BE (Beatles)

Цитата: RenarTickle
Boss52,
Главное, что Бранислав может привнести в "Зенит", – это его жажда...
Дальше не читал...

Если ты не можешь никуда и ничего привнести кроме "жажды", то мне тебя жаль.
Регистрация: 29.11.2014
№51 Написал: Батька (Сегодня, 14:36) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Хитрый Лис
чудеса логики
если бы Иванович перешел в Спартак, вы бы тут усыкались, какой у Спартака гениальный менеджмент, взявший такого игрока совершенно бесплатно...

Да игрок то хороший не кто не спорит (с именем, с опытом ...) но такой же кот в мешке как Адриано только старше на 4 года )) тоже когда то играл хорошо, тоже последний год на лавке ... тоже адаптирован вроде к нашей реальности (Локо / Шахтер).

А как у них пойдет одному богу известно !
Регистрация: 9.09.2016
№50 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 14:35) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
А чем он лучше Ломбертса?


--------------------
Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№49 Написал: Apollo26 (Сегодня, 14:34) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим, раньше отличный игрок был, сейчас сдал сильно, но у нас чемпионат слабее чем АПЛ, может заиграет


--------------------
То что ты ищешь находится там откуда ты ищешь!
Регистрация: 19.01.2017
№48 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 14:34) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sharik.SM
Да, Дима, раньше у вас был набор не большой, но дорого и с именами, а сейчас дёшево, но много.


Привет. Согласен по факту. Однако отдельно стоит смотреть на это через призму цыгана. Он уже доказал, что умеет открывать новые таланты. Так что надежда есть на то, что усиление произойдет не только количественно , но и качественно.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№47 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:30) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Boss52,
Главное, что Бранислав может привнести в "Зенит", – это его жажда...
Дальше не читал...
Регистрация: 2.08.2013
№46 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 14:30) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший игрок с хорошим опытом и срок контракта оптимален.Как раз на два года класса точно хватит,теперь можно спокойно отпускать Нико в его любимую Бельгию.По мне лучше чем шпала*итальяшка.Должен адаптироваться,тем более здесь он уже жил,а форму набрать сможет.В Челси и правда проиграл конкуренцию,но Челси это Челси.Топ*клуб с топовыми игроками.Мне кажется в нашем чемпе еще себя покажет.


--------------------
Спартак победил...в номинации клоуны года.
Регистрация: 25.03.2015
№45 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:28) #
  • 0
  •  (0)

Жизнь удалась...
Регистрация: 26.01.2007
№44 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:27) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees
он отказал Спартакц потому что не хотел идти на понижение зарплаты,что еще раз доказывает что Федун никакие 4.5 ляма Адриано платить не буде

чудеса логики
если бы Иванович перешел в Спартак, вы бы тут усыкались, какой у Спартака гениальный менеджмент, взявший такого игрока совершенно бесплатно...
Регистрация: 19.03.2010
№43 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 14:24) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Я-Спартач
Иванович мёртвее некуда последний год..Конте его только на кубки ставил и то он там умудрялся косячить..

ага, а теперь расскажи о трансфере Луиза Адриано, какой он не мертвый из Милана пришел...а еще имя его никому и ни о чем не говорит


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№42 Написал: vlees (Сегодня, 14:23) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мда грамотно развел Иванович газовый мешок,понимает что уже не тянет,а денег надо под конец карьеры заработать,тем более что он отказал Спартакц потому что не хотел идти на понижение зарплаты,что еще раз доказывает что Федун никакие 4.5 ляма Адриано платить не будет,а так красава че под конец карьеры 10 лямов норм)
Регистрация: 12.01.2017
№41 Написал: Butcher (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (0)
online

"Зенит" уменьшит цену на бельгийского защитника Николаса Ломбертса в случае перехода в команду сербского защитника "Челси" Бранислава Ивановича. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к санкт-петербургскому клубу.

"В среду у Луческу состоялась встреча с руководством клуба, посвященная дальнейшему формированию команды, - рассказал источник. - В ходе собрания было решено, что клуб смягчит требования к заинтересованным сторонам по поводу трансфера Ломбертса в случае прихода в команду Ивановича". "Последняя встреча между "Зенитом" и "Челси" должна состояться в четверг вечером, после этого переход Ивановича в "Зенит" будет оформлен официально", - добавил он.

По словам источника, сохраняется вероятность, что в "Зенит" перейдет эквадорский полузащитник "Ростова" Кристиан Нобоа.

"Также в ходе беседы Луческу с руководством клуба была затронута тема возможного перехода в "Зенит" Нобоа. Обсуждался вариант, при котором Павел Могилевец (полузащитник "Зенита". - Прим. ТАСС) отправится в "Ростов" с доплатой, а Нобоа проследует в обратном направлении", - отметил собеседник ТАСС.
Регистрация: 20.12.2015
№40 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 14:21) #
  • 0
  •  (0)

Корреспондент ТАСС Максим Алланазаров прокомментировал поступившую информацию о том, что защитник «Челси» Бранислав Иванович в ближайшее время станет игроком «Зенита». Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что контракт Ивановича с «Зенитом» будет рассчитан на 2,5 года с годовой зарплатой порядка 5 миллионов евро. «Платить 5 миллионов евро Ивановичу – это бред сумасшедшего. В «Спартак» на понижение он уйти не захотел. Ну, посмотрим... Интересно будет в любом случае», — написал Алланазаров в своем твиттере.
Регистрация: 21.11.2016
№39 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 14:19) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: Mitrich
Давно такого оживленного набора игроков не было.

Да, Дима, раньше у вас был набор не большой, но дорого и с именами, а сейчас дёшево, но много.
Регистрация: 27.01.2009
№38 Написал: art83 (Сегодня, 14:18) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Зарплата пугает за 32 летнего игрока.
Регистрация: 17.09.2010
№37 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:16) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Специально для болельщиков Спартака:

Тренер сборной Сербии Сергей Гуренко прокомментировал информацию о возможном переходе защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит".

"Иванович на протяжении всей карьеры доказывает, что он отличный футболист. Главное, что Бранислав может привнести в "Зенит", – это его жажда победы, борьбы. Этими качествами он выделялся еще в "Локомотиве". Он лидер, который может повести за собой команду, а в сложный момент – определить исход матча.

Иванович забивает много голов. Это очень сильное укрепление для питерцев. У него огромный опыт и авторитет, который однозначно поможет "Зениту". В плане адаптации проблем возникнуть не должно. Бранислав идеально говорит по-русски. И менталитет схож с россиянином", - цитирует Гуренко "СЭ".

От себя добавлю, что "в плане адаптации" и, пожалуй, только в этом плане они похожи с Адриано.
Регистрация: 29.11.2014
№36 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
но ведь бамжам-то главное имя..

не, ну я бы ивановича и у нас был бы рад видеть. мастерство не пропьешь, с учетом скоростей рпл. он будет топчиком


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№35 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 14:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
бред бред и бред
Регистрация: 20.10.2011
№34 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 14:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Норм! Еше и писдоглазым сплавим потом) Жаль форварда не прикупили.Попадать в дзюбины сучки научился только Халк,но его больше нет а хочется креатива впереди. Форварды таранного типа(Рондон,Бухаров,Дзюба) порядком саепали......имхо!
Регистрация: 24.04.2009
№33 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:13) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Butcher
Цитата: karfagen
получше Раноккья
уже за полгода не деградирует

«Спартак» может увести Раноккиа из под носа у «Зенита» laughing

В случае провала сделки по приобретению Мамаду Сако красно-белые могут вернуться к кандидатуре итальянского защитника.

По информации «Советского спорта» московский «Спартак» может обставить питерский «Зенит» в вопросе приобретения итальянского защитника миланского «Интера» Андреа Раноккиа.

Красно-белые уже пытались приобрести игрока сборной Италии, хорошо знакомого Массимо Каррере, прошлым лето м. Однако тогда «Интер» отказался подавать своего игрока. Теперь, когда итальянцы готовы рассматривать предложения, у «Спартака» появился шанс.


К кандидатуре Раноккиа «Спартак» может вернуться в том случае, если провалится их сделка по покупке француза Мамаду Сако у английского «Ливерпуля». Англичане хотят получить за игрока порядка 20-22 миллионов евро. «Спартак» на такие траты не готов.

Еще надо приобрести Кассано и пару лавочников Ювентуса


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№32 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: Я-Спартач
Иванович мёртвее некуда последний год..Конте его только на кубки ставил и то он там умудрялся косячить..

он не справлялмся с тамошними скоростями. наш чемпионат очень медленный, даже по сравнению с италией. так что здесь он неплохо будет смотреться думаю.
если перейдёт, для бомжей плюс. странно. что не в китай. наверне соблазнили европой. всё-таки жить с пиздоглазами тоже накладывает определённые траблы



вот именно это я и говорю))
ни в Вэсте,ни в Эвертоне он уже не потянет.
Эвертон укатал в газон Сити и весь матч носились,как угорелые..
нашим такое и не снилось.
но ведь бамжам-то главное имя..


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№31 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:12) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Раноккья бред с самого начало было, скорее агентские игры, потому что игрока как минимум в Лигу Европы не заявить


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№30 Написал: Butcher (Сегодня, 14:11) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: karfagen
получше Раноккья
уже за полгода не деградирует

«Спартак» может увести Раноккиа из под носа у «Зенита» laughing

В случае провала сделки по приобретению Мамаду Сако красно-белые могут вернуться к кандидатуре итальянского защитника.

По информации «Советского спорта» московский «Спартак» может обставить питерский «Зенит» в вопросе приобретения итальянского защитника миланского «Интера» Андреа Раноккиа.

Красно-белые уже пытались приобрести игрока сборной Италии, хорошо знакомого Массимо Каррере, прошлым лето м. Однако тогда «Интер» отказался подавать своего игрока. Теперь, когда итальянцы готовы рассматривать предложения, у «Спартака» появился шанс.


К кандидатуре Раноккиа «Спартак» может вернуться в том случае, если провалится их сделка по покупке француза Мамаду Сако у английского «Ливерпуля». Англичане хотят получить за игрока порядка 20-22 миллионов евро. «Спартак» на такие траты не готов.
Регистрация: 20.12.2015
№29 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 14:10) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spartak-higway
Ему в феврале 33 стукне

Мальдини до 40 лет основным защитником в Милане был. А кто-то и в 30 уже не бегает. Все индивидуально.
Регистрация: 19.03.2010
№28 Написал: fd65 (Сегодня, 14:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Неплохое приобретение, хоть он уже и едет с ярмарки, в любом случае , с его опытом, он усилит Зенит.
Регистрация: 3.12.2016
№27 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:09) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кирилл
Норм так 5 лямов,

Цитата: trent
совсем бомжи ипанулись

Это говорят обладатели худшего игрока Серии А с зп в 4.5 ляма?



--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№26 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:08) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Я-Спартач
Иванович мёртвее некуда последний год..Конте его только на кубки ставил и то он там умудрялся косячить..

он не справлялмся с тамошними скоростями. наш чемпионат очень медленный, даже по сравнению с италией. так что здесь он неплохо будет смотреться думаю.
если перейдёт, для бомжей плюс. странно. что не в китай. наверне соблазнили европой. всё-таки жить с пиздоглазами тоже накладывает определённые траблы


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№25 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 14:07) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Mitrich
Я-Спартач,

Петушок либерастный, ты бы на мня не отвлекался. Минусуй дальше живой ты наш.
Лестер, Вест Хэм и Эвертон тоже видать мертвое имя хотели. Дрочи на СМ и трясись петушок.



куясе,придурок,у тя каша в бошке..хотя поцреоты диванные через одного дегенераты))

у тя,алкашня,от боярышника мозги разжжижились штоле)))

в Вэст его звали и в Эвертон тож-только он сам не пошёл,там же пахать надо!
Ты,лудше сиди на укроветке,там ,среди долбоёбов ,за умного прокатишь)
а АПЛ смотреть надо и чтоп дауном не выглядеть ещё и читать желательно))
Отдыхай,фуфел sunglasses grinning


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.