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"Зенит" пока не получил новый стадион в свое распоряжение

"Зенит-Арена" в Санкт-Петербурге пока не передана в управление "Зениту", вопрос находится в стадии решения. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета имущественных отношений.

"Стадион пока не передан. Вопрос находится в стадии решения", - сказали в комитете.

ТАСС
Теги: Зенит Зенит-Арена
Сегодня, 13:39
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5
(1)
№5 Написал: Канада (Сегодня, 14:17) #
  • 0
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: stepanmlc

Лего Зенит Арена
Там до нормального,датского лего,далеко - у того детали крепкие и держатся нормально..,а то сгнившее барахло,которое невские стадионом величают..,если и тянет на лего,то только на такое,которое изготовляет пьяный,полуслепой китаец,в подвале.

Цитата: vlees
Надо просто рубль заплатить)
Чтобы прижился? Так это без толку , рассыпется раз в десять быстрее,чем строился - залепуха голимая!
Регистрация: 6.12.2016
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 14:01) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Лего Зенит Арена

наверное многие видели, но все же)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 13:58) #
  • +1
  •  (3)

А его уже достроили?
Регистрация: 27.01.2009
№2 Написал: Канада (Сегодня, 13:58) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
"Стадион пока не передан. Вопрос находится в стадии решения", - сказали в комитете.
Дайте угадаю...,надо три зелёных ляма на ленточку,которую может когда-нибудь перережут.
Регистрация: 6.12.2016
№1 Написал: vlees (Сегодня, 13:39) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Надо просто рубль заплатить)
Регистрация: 12.01.2017
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