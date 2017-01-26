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11:59
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (5)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (5)
02:55
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Николай Писарев: хорошая жеребьевка, фавариты - Сербия, Россия и Австрия
Спортивный директор РФС Николай Писарев прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019. Соперниками россиян станут Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар.
"На мой взгляд, хорошая жеребьевка. Фавориты нашей группы – Сербия, Россия и Австрия. Сейчас занимаемся календарем, ведем переговоры с коллегами", - цитирует Писарева "СЭ".
"На мой взгляд, хорошая жеребьевка. Фавориты нашей группы – Сербия, Россия и Австрия. Сейчас занимаемся календарем, ведем переговоры с коллегами", - цитирует Писарева "СЭ".
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