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Николай Писарев: хорошая жеребьевка, фавариты - Сербия, Россия и Австрия

Спортивный директор РФС Николай Писарев прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира молодежного чемпионата Европы-2019. Соперниками россиян станут Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар.

"На мой взгляд, хорошая жеребьевка. Фавориты нашей группы – Сербия, Россия и Австрия. Сейчас занимаемся календарем, ведем переговоры с коллегами", - цитирует Писарева "СЭ".
Теги: Писарев Молодежная сборная России
Сегодня, 13:55
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(0)
№2 Написал: junga Сочи (Сегодня, 14:44) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
что уж не ВАФАРИТЫ, какая разница то


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№1 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
у меня кровь из глаз от загаловка...


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
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