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Сергей Гуренко: главное, что Иванович может привнести в "Зенит", – это жажда победы

Тренер сборной Сербии Сергей Гуренко прокомментировал информацию о возможном переходе защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит".

"Иванович на протяжении всей карьеры доказывает, что он отличный футболист. Главное, что Бранислав может привнести в "Зенит", – это его жажда победы, борьбы. Этими качествами он выделялся еще в "Локомотиве". Он лидер, который может повести за собой команду, а в сложный момент – определить исход матча.

Иванович забивает много голов. Это очень сильное укрепление для питерцев. У него огромный опыт и авторитет, который однозначно поможет "Зениту". В плане адаптации проблем возникнуть не должно. Бранислав идеально говорит по-русски. И менталитет схож с россиянином", - цитирует Гуренко "СЭ".
Теги: Зенит Иванович
Сегодня, 13:59
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№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 14:17) #
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Болеет за:
«Зенит»
будем посмотреть stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.07.2011
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