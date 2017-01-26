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Артем Милевский: надеемся оказаться наравне с такими командами, как "Локомотив", "Зенит" и "Спартак" (2)
Сергей Гуренко: главное, что Иванович может привнести в "Зенит", – это жажда победы
Тренер сборной Сербии Сергей Гуренко прокомментировал информацию о возможном переходе защитника "Челси" Бранислава Ивановича в "Зенит".
"Иванович на протяжении всей карьеры доказывает, что он отличный футболист. Главное, что Бранислав может привнести в "Зенит", – это его жажда победы, борьбы. Этими качествами он выделялся еще в "Локомотиве". Он лидер, который может повести за собой команду, а в сложный момент – определить исход матча.
Иванович забивает много голов. Это очень сильное укрепление для питерцев. У него огромный опыт и авторитет, который однозначно поможет "Зениту". В плане адаптации проблем возникнуть не должно. Бранислав идеально говорит по-русски. И менталитет схож с россиянином", - цитирует Гуренко "СЭ".
"Иванович на протяжении всей карьеры доказывает, что он отличный футболист. Главное, что Бранислав может привнести в "Зенит", – это его жажда победы, борьбы. Этими качествами он выделялся еще в "Локомотиве". Он лидер, который может повести за собой команду, а в сложный момент – определить исход матча.
Иванович забивает много голов. Это очень сильное укрепление для питерцев. У него огромный опыт и авторитет, который однозначно поможет "Зениту". В плане адаптации проблем возникнуть не должно. Бранислав идеально говорит по-русски. И менталитет схож с россиянином", - цитирует Гуренко "СЭ".
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