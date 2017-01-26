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Новый генеральный директор "Ростова" будет назначен в течение месяца
Новый генеральный директор "Ростова" будет назначен в течение месяца, совет директоров клуба проводит консультации по кандидатурам, заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Занимавший с июля должность генерального директора "Ростова" Владимир Крупин покинул этот пост во вторник 24 января, перейдя на работу заместителем губернатора. Временно исполняющим обязанности гендиректора стал начальник билетного отдела Роман Ткаченко.
"По кандидатуре нового генерального директора совет директоров клуба проводит консультации. Чтобы не парализовать работу клуба, должность займет исполняющий обязанности гендиректора, а затем в течение месяца будет подобрана кандидатура человека, который будет работать в этой должности на постоянной основе", - цитирует Гуськова "Р-Спорт".
Занимавший с июля должность генерального директора "Ростова" Владимир Крупин покинул этот пост во вторник 24 января, перейдя на работу заместителем губернатора. Временно исполняющим обязанности гендиректора стал начальник билетного отдела Роман Ткаченко.
"По кандидатуре нового генерального директора совет директоров клуба проводит консультации. Чтобы не парализовать работу клуба, должность займет исполняющий обязанности гендиректора, а затем в течение месяца будет подобрана кандидатура человека, который будет работать в этой должности на постоянной основе", - цитирует Гуськова "Р-Спорт".
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