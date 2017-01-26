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ФИФА в споре Сердара Азмуна с "Рубином" встала на сторону футболиста
Палата по разрешению споров ФИФА вынесла решение в пользу форварда "Ростова" Сердара Азмуна по делу иранца с казанским "Рубином".
"Согласно решению ФИФА, требования ФК "Рубин" отклонены в полном объеме. Палата по разрешению споров ФИФА установила, что при расторжении контракта футболистом нарушений допущено не было.
Палата по разрешению споров ФИФА обязала ФК "Рубин" выплатить Футболисту задолженность по контракту, который признан действительным", - говорится в сообщении компании Legal Sport.
"Согласно решению ФИФА, требования ФК "Рубин" отклонены в полном объеме. Палата по разрешению споров ФИФА установила, что при расторжении контракта футболистом нарушений допущено не было.
Палата по разрешению споров ФИФА обязала ФК "Рубин" выплатить Футболисту задолженность по контракту, который признан действительным", - говорится в сообщении компании Legal Sport.
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