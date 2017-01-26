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Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (5)
Евгений Бушманов: хорошо, что не попались Испания, Германия, Португалия
Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал итоги жеребьевки отборочного турнира Евро-2019. Напомним, сборная России сыграет в группе с Сербией, Австрией, Арменией, Македонией и Гибралтаром.
"Считаю, что это удачный жребий для нас. Понятно, что есть Сербия, Австрия у которых традиционно на юношеском и молодежном уровне хорошие команды. Но при этом нам не попались Испания, Германия, Португалия.
Сейчас важно проанализировать соперников. Календарь составили без проблем. Теперь надо изучить соперников и – главное – быть готовым самим", - цитирует Бушманова "Советский спорт".
"Считаю, что это удачный жребий для нас. Понятно, что есть Сербия, Австрия у которых традиционно на юношеском и молодежном уровне хорошие команды. Но при этом нам не попались Испания, Германия, Португалия.
Сейчас важно проанализировать соперников. Календарь составили без проблем. Теперь надо изучить соперников и – главное – быть готовым самим", - цитирует Бушманова "Советский спорт".
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