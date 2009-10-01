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"Амкар" опубликовал фото Самуэля Это'О с Гаджи Гаджиевым и футболкой клуба

"Амкар" опубликовал фотографию главного тренера Гаджи Гаджиева с форвардом Самуэлем Это'О, держащего в руках футболку пермского клуба. Напомнмим, Футболист и тренер ранее работали вместе в "Анжи".

"Сегодня. Белек, Турция. Подробности позже", - сообщила пресс-служба пермяков в Твиттере.

"Амкар" опубликовал фото Самуэля Это'О с Гаджи Гаджиевым и футболкой клуба
Теги: Амкар Это’О
Сегодня, 15:28
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(2)
№8 Написал: TambovКБ. (Сегодня, 16:12) #
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Sewer 79,
Чемпион среди свалок
Регистрация: 18.01.2017
№7 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:05) #
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лучше бы Кержакова взяли


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№6 Написал: Nister Ульяновск (Сегодня, 15:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фотошоп)
Регистрация: 27.04.2016
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 15:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
Если правда - поздравляю Амкар!!!

с чем?
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: Витек 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
Если правда - поздравляю Амкар!!!

Пфф))) Наивная свинка)))
Регистрация: 7.12.2016
№3 Написал: TambovКБ. (Сегодня, 15:47) #
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Дзюба-воспитанник СМ,остальное не важно.Он развалит свалочников
Регистрация: 18.01.2017
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 15:39) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот МатроскиN
Если правда - поздравляю Амкар!!!

Просто подарок от Гаджиева


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 15:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Если правда - поздравляю Амкар!!!


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Black Fox -
Я думаю Дзюба в Баварии забивал бы не меньше Левандовски.
Регистрация: 26.10.2016
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