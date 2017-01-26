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Юрист: ФИФА отклонила все требования "Рубина" к Азмуну

Спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что сторона иранского форварда "Ростова" Сердара Азмуна полностью удовлетворена решением палаты по разрешению споров ФИФА по спору игрока с казанским "Рубином".

"Мы полностью удовлетворены результатом, это полная победа. Заявления тех, кто говорил о якобы поддельном контракте Азмуна с "Ростовом", были полностью опровергнуты.

Палата по разрешению ФИФА отклонила все требования "Рубина" к Азмуну - и касательно компенсации, и касательно санкций. Палата постановила, что при расторжении контракта с "Рубином" со стороны Азмуна никаких нарушений допущено не было. Кроме того, палата обязала "Рубин" выплатить Азмуну задолженность по зарплате", - отметил Прокопец.

ТАСС
Теги: Азмун Ростов Рубин
Сегодня, 15:31
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:10) #
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Спасибо ФИФА, от Ростова!


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: Академия (Сегодня, 15:54) #
  • +1
  •  (1)

позорники, всех юристов в Рубине кастрировать и на увольнение, если не можете нах тягаться и позорится?
Регистрация: 20.06.2016
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