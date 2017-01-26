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Юрист: ФИФА отклонила все требования "Рубина" к Азмуну
Спортивный юрист Михаил Прокопец сообщил, что сторона иранского форварда "Ростова" Сердара Азмуна полностью удовлетворена решением палаты по разрешению споров ФИФА по спору игрока с казанским "Рубином".
"Мы полностью удовлетворены результатом, это полная победа. Заявления тех, кто говорил о якобы поддельном контракте Азмуна с "Ростовом", были полностью опровергнуты.
Палата по разрешению ФИФА отклонила все требования "Рубина" к Азмуну - и касательно компенсации, и касательно санкций. Палата постановила, что при расторжении контракта с "Рубином" со стороны Азмуна никаких нарушений допущено не было. Кроме того, палата обязала "Рубин" выплатить Азмуну задолженность по зарплате", - отметил Прокопец.
ТАСС
"Мы полностью удовлетворены результатом, это полная победа. Заявления тех, кто говорил о якобы поддельном контракте Азмуна с "Ростовом", были полностью опровергнуты.
Палата по разрешению ФИФА отклонила все требования "Рубина" к Азмуну - и касательно компенсации, и касательно санкций. Палата постановила, что при расторжении контракта с "Рубином" со стороны Азмуна никаких нарушений допущено не было. Кроме того, палата обязала "Рубин" выплатить Азмуну задолженность по зарплате", - отметил Прокопец.
ТАСС
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