Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Амкар": Это`О? Все подробности появятся вечером

Пресс-атташе "Амкара" Владимир Владимиров воздержался от комментариев по поводу фотографии нападающего Самуэля Это`О в футболке пермской команды.

"Пока никаких комментариев по этому поводу дать не могу. Все подробности появятся вечером, давайте дождемся", - цитирует Владимирова "СЭ".

"Амкар": Это`О? Все подробности появятся вечером
Теги: Амкар Это’О
Сегодня, 15:52
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.