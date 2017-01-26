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"Рубин" отдал Эмиля Бергстрема в аренду в "Грассхоппер"

"Рубин" достиг договоренности с "Грассхоппером" об отправке в аренду защитника казанцев Эмиля Бергстрема, передает официальный сайт российского клуба.

Отмечается, что 23-летний Бергстрем будет выступать за швейцарский клуб до конца сезона 2017/18.
Теги: Рубин
Сегодня, 15:56
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