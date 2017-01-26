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Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (5)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (5)
"Рубин" отдал Эмиля Бергстрема в аренду в "Грассхоппер"
"Рубин" достиг договоренности с "Грассхоппером" об отправке в аренду защитника казанцев Эмиля Бергстрема, передает официальный сайт российского клуба.
Отмечается, что 23-летний Бергстрем будет выступать за швейцарский клуб до конца сезона 2017/18.
Отмечается, что 23-летний Бергстрем будет выступать за швейцарский клуб до конца сезона 2017/18.
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