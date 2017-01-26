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"Рубин" добился победы над болгарским ЦСКА

"Рубин" переиграл софийский ЦСКА на сборе казанской команды в Испании.

Контрольный матч

ЦСКА (Болгария) - "Рубин"- 2:4

Голы: Манолев, 24 (1:0). Педру, 32 (2:0). Жонатас, 34 (2:1). Оздоев, 41 (2:2). Ахметов, 76 (2:3). Цакташ, 88 (2:4).

Состав "Рубина" - 1 тайм: Рыжиков (к), Бауэр, Санчес, Бурлак, Устинов, Мвила, Сонг, Оздоев, Лестьенн, Рочина, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Набиуллин, Кверквелия, Самбрано, Михайлов, Камболов, Цакташ, Билялетдинов, Ахметов, Жемалетдинов, Карадениз.
Теги: Рубин
Сегодня, 15:58
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