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11:59
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (5)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (5)
"Рубин" добился победы над болгарским ЦСКА
"Рубин" переиграл софийский ЦСКА на сборе казанской команды в Испании.
Контрольный матч
ЦСКА (Болгария) - "Рубин"- 2:4
Голы: Манолев, 24 (1:0). Педру, 32 (2:0). Жонатас, 34 (2:1). Оздоев, 41 (2:2). Ахметов, 76 (2:3). Цакташ, 88 (2:4).
Состав "Рубина" - 1 тайм: Рыжиков (к), Бауэр, Санчес, Бурлак, Устинов, Мвила, Сонг, Оздоев, Лестьенн, Рочина, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Набиуллин, Кверквелия, Самбрано, Михайлов, Камболов, Цакташ, Билялетдинов, Ахметов, Жемалетдинов, Карадениз.
Контрольный матч
ЦСКА (Болгария) - "Рубин"- 2:4
Голы: Манолев, 24 (1:0). Педру, 32 (2:0). Жонатас, 34 (2:1). Оздоев, 41 (2:2). Ахметов, 76 (2:3). Цакташ, 88 (2:4).
Состав "Рубина" - 1 тайм: Рыжиков (к), Бауэр, Санчес, Бурлак, Устинов, Мвила, Сонг, Оздоев, Лестьенн, Рочина, Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Набиуллин, Кверквелия, Самбрано, Михайлов, Камболов, Цакташ, Билялетдинов, Ахметов, Жемалетдинов, Карадениз.
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