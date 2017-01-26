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"Кёльн" арендовал Невена Суботича

Защитник дортмундской "Боруссии" Невен Суботич перебрался на правах аренды в "Кельн", информирует официальный сайт последних.

Сербский игрок будет выступать за команду под 2 номером до конца сезона.
Теги: Кельн Суботич
Сегодня, 16:32
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