"Кёльн" арендовал Невена Суботича

Защитник дортмундской "Боруссии" Невен Суботич перебрался на правах аренды в "Кельн", информирует официальный сайт последних.



Сербский игрок будет выступать за команду под 2 номером до конца сезона.