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Биркир Бьярнасон перебрался в "Астон Виллу"

Полузащитник сборной Исландии Биркир Бьярнасон перебрался из "Базеля" в "Астон Виллу", об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

С 28-летним полузащитником подписано соглашение до 2020 года.
Теги: Астон Вилла
Сегодня, 17:16
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