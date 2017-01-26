Биркир Бьярнасон перебрался в "Астон Виллу"

Полузащитник сборной Исландии Биркир Бьярнасон перебрался из "Базеля" в "Астон Виллу", об этом сообщает официальный сайт английского клуба.



С 28-летним полузащитником подписано соглашение до 2020 года.