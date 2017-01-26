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Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Леонид Истрати: Амир Натхо летит на сбор с "Локомотивом" свободным агентом
Леонид Истрати, агент полузащитника Амира Натхо, рассказал, что 20-летний футболист летит на сбор "Локомотива" в качестве свободного агента.
"Амир полетел с "Локомотивом" на сбор в качестве свободного агента, "Краснодар" остался в прошлом. Не могу сказать, сколько сборов Натхо проведет с москвичами. Все зависит от него, нужно проявить себя перед тренерским штабом "Локомотива", - цитирует Истрати "Спорт-Экспресс".
"Амир полетел с "Локомотивом" на сбор в качестве свободного агента, "Краснодар" остался в прошлом. Не могу сказать, сколько сборов Натхо проведет с москвичами. Все зависит от него, нужно проявить себя перед тренерским штабом "Локомотива", - цитирует Истрати "Спорт-Экспресс".
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