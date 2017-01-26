Адриан Рамос проведёт остаток сезона в "Гранаде", а потом уедет в Китай

Форвард дортмундской "Боруссии" Адриан Рамос продолжит карьеру в Китае, об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.



Отмечается, что за "Чунцин Лифань" игрок будет выступать с начала сезона 2017/18, а пока футболист будет отдан в аренду "Гранаде"