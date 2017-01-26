"Палермо" назначил четвёртого главного тренера за сезон

Уругваец Диего Луис Лопес назначен главным тренером "Палермо", информирует официальный сайт клуба.



Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2018 года. На этом посту Лопес сменил Эудженио Корини.