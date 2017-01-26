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Хави продлил контракт с "Аль-Саддом"

Полузащитник Хави Эрнандес продлил контракт с «Аль-Саддом», информирует официальный твиттер катарского клуба. Новое соглашение рассчитано до лета 2018 года.
Теги: Хави
Сегодня, 19:25
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