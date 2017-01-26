"Селтик" отказался продавать в "Челси" Крейга Гордона

"Селтик" отклонил предложение "Челси" по голкиперу Крейгу Гордону, сообщает Sky Sports.



34-летний шотландец рассматривался "синими" в качестве замены Асмиру Беговичу, который может перейти в "Борнмут".