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"Селтик" отказался продавать в "Челси" Крейга Гордона

"Селтик" отклонил предложение "Челси" по голкиперу Крейгу Гордону, сообщает Sky Sports.

34-летний шотландец рассматривался "синими" в качестве замены Асмиру Беговичу, который может перейти в "Борнмут".
Теги: Селтик Челси
Сегодня, 19:36
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