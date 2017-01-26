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Микаэль Крон-Дели успешно перенёс операцию

Полузащитник "Севильи" Микаэль Крон-Дели получил ещё одну тяжёлую травму - разрыв мениска на правом колене, сообщает Marca.

Футболист уже был прооперирован в Мадриде.
Сегодня, 19:39
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