Микаэль Крон-Дели успешно перенёс операцию

Полузащитник "Севильи" Микаэль Крон-Дели получил ещё одну тяжёлую травму - разрыв мениска на правом колене, сообщает Marca.



Футболист уже был прооперирован в Мадриде.