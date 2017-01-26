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«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубов (2)
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Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Микаэль Крон-Дели успешно перенёс операцию
Полузащитник "Севильи" Микаэль Крон-Дели получил ещё одну тяжёлую травму - разрыв мениска на правом колене, сообщает Marca.
Футболист уже был прооперирован в Мадриде.
Футболист уже был прооперирован в Мадриде.
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