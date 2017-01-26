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Роберто Донадони продлит контракт с "Болоньей"

"Болонья" в ближайшее время продлит контракт с главным тренером команды Роберто Донадони, информирует Football Italia.

Срок нового соглашения будет рассчитан до 2020 года.
Теги: Болонья
Сегодня, 20:00
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