Клубы Бундеслиги установили рекорд по доходам в прошлом сезоне

Клубы Бундеслиги получили рекордные доходы по итогам сезона-2015/16, сообщает AFP.



Суммарный доход 18 клубов высшей лиги Германии составил 3,24 миллиарда евро. Это на 23,7 процента больше, чем сезоном ранее. Доходы 13 из 18 клубов в прошлом сезоне превысили 100 миллионов евро. Максимальное значение у "Баварии" – 627 миллионов евро.