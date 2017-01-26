Ярослав Дробны дисквалифицирован на три матча

Вратарь "Вердера" Ярослав Дробны дисквалифицирован за удаление в матче Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" (1:2) на три игры, сообщает AFP.



Фол голкипера против Марко Ройса был признан особенно грубым. Плюс Дробны оштрафован на 10 тысяч евро.