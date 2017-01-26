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Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Никита Симонян: в дальнейшем финал Кубка будет проводиться в "Лужниках", как в Англии на "Уэмбли" (6)
Ярослав Дробны дисквалифицирован на три матча
Вратарь "Вердера" Ярослав Дробны дисквалифицирован за удаление в матче Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" (1:2) на три игры, сообщает AFP.
Фол голкипера против Марко Ройса был признан особенно грубым. Плюс Дробны оштрафован на 10 тысяч евро.
Фол голкипера против Марко Ройса был признан особенно грубым. Плюс Дробны оштрафован на 10 тысяч евро.
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