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Ярослав Дробны дисквалифицирован на три матча

Вратарь "Вердера" Ярослав Дробны дисквалифицирован за удаление в матче Бундеслиги с дортмундской "Боруссией" (1:2) на три игры, сообщает AFP.

Фол голкипера против Марко Ройса был признан особенно грубым. Плюс Дробны оштрафован на 10 тысяч евро.
Теги: Верона
Сегодня, 20:29
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