"Мидлсбро" не хочет продавать Гастона Рамиреса в "Лестер"

Гастон Рамирес не покинет "Мидлсбро" этой зимой, передаёт Sky Sports. Ранее сообщалось, что уругваец подал прошение о трансфере, чтобы перейти в "Лестер".



Главный тренер "Боро" Айтор Каранка заявил, что клуб отказал Рамиресу.