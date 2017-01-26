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"Мидлсбро" не хочет продавать Гастона Рамиреса в "Лестер"

Гастон Рамирес не покинет "Мидлсбро" этой зимой, передаёт Sky Sports. Ранее сообщалось, что уругваец подал прошение о трансфере, чтобы перейти в "Лестер".

Главный тренер "Боро" Айтор Каранка заявил, что клуб отказал Рамиресу.
Сегодня, 21:29
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