Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Эрик Ламела вернулся в расположение "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что полузащитник команды Эрик Ламела в пятницу приступит к тренировкам с командой.

"В пятницу оценим состояние Эрика, когда он приедет к нам. Последние обследования в Риме показали, что Ламела здоров, хотя пока он и испытывает дискомфорт в бедре. Сейчас важно, чтобы Эрик интегрировался в нашу команду, набрал форму как можно скорее", - цитирует Почеттино AFP.
Теги: Тоттенхэм Почеттино
Сегодня, 21:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.