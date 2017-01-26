Эрик Ламела вернулся в расположение "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что полузащитник команды Эрик Ламела в пятницу приступит к тренировкам с командой.



"В пятницу оценим состояние Эрика, когда он приедет к нам. Последние обследования в Риме показали, что Ламела здоров, хотя пока он и испытывает дискомфорт в бедре. Сейчас важно, чтобы Эрик интегрировался в нашу команду, набрал форму как можно скорее", - цитирует Почеттино AFP.