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Эрик Ламела вернулся в расположение "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал, что полузащитник команды Эрик Ламела в пятницу приступит к тренировкам с командой.
"В пятницу оценим состояние Эрика, когда он приедет к нам. Последние обследования в Риме показали, что Ламела здоров, хотя пока он и испытывает дискомфорт в бедре. Сейчас важно, чтобы Эрик интегрировался в нашу команду, набрал форму как можно скорее", - цитирует Почеттино AFP.
"В пятницу оценим состояние Эрика, когда он приедет к нам. Последние обследования в Риме показали, что Ламела здоров, хотя пока он и испытывает дискомфорт в бедре. Сейчас важно, чтобы Эрик интегрировался в нашу команду, набрал форму как можно скорее", - цитирует Почеттино AFP.
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