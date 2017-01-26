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Альваро Мората за 51 млн евро может перейти в "Арсенал"
"Арсенал" хочет приобрести форварда мадридского "Реала" Альваро Морату, сообщает The Mirror.
"Сливочные" не против продать 24-летнего испанца, но за сумму не менее, чем 51 миллион фунтов стерлингов. Также лондонцы уже вышли на футболиста с переговорами о личном контракте.
"Сливочные" не против продать 24-летнего испанца, но за сумму не менее, чем 51 миллион фунтов стерлингов. Также лондонцы уже вышли на футболиста с переговорами о личном контракте.
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