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Альваро Мората за 51 млн евро может перейти в "Арсенал"

"Арсенал" хочет приобрести форварда мадридского "Реала" Альваро Морату, сообщает The Mirror.

"Сливочные" не против продать 24-летнего испанца, но за сумму не менее, чем 51 миллион фунтов стерлингов. Также лондонцы уже вышли на футболиста с переговорами о личном контракте.
Теги: Мората Арсенал Реал
Сегодня, 22:25
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