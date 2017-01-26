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Антуан Гризманн может перейти в "Интер"

"Интер" летом может купить у мадридского "Атлетико" французского форварда Антуана Гризманна, сообщает Mediaset Premium.

Отмечается, что деньги на покупку футболиста готовы выделить новые китайские инвесторы. Правда, если верить СМИ, то Гризманн крайне привязан к главному тренеру "матрасников" Диего Симеоне, на которого уже примерно с год как нацелились миланцы. Не исключено, что летом в "Интер" придет и Симеоне.
Теги: Гризманн Интер Атлетико Трансферы
Сегодня, 22:25
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№2 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 23:25) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
очень жаль,если так.. flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Делать ему нечего в это днище идти. Из Атлетико в Интер) смешно.
Регистрация: 6.01.2006
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