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Антуан Гризманн может перейти в "Интер"
"Интер" летом может купить у мадридского "Атлетико" французского форварда Антуана Гризманна, сообщает Mediaset Premium.
Отмечается, что деньги на покупку футболиста готовы выделить новые китайские инвесторы. Правда, если верить СМИ, то Гризманн крайне привязан к главному тренеру "матрасников" Диего Симеоне, на которого уже примерно с год как нацелились миланцы. Не исключено, что летом в "Интер" придет и Симеоне.
Отмечается, что деньги на покупку футболиста готовы выделить новые китайские инвесторы. Правда, если верить СМИ, то Гризманн крайне привязан к главному тренеру "матрасников" Диего Симеоне, на которого уже примерно с год как нацелились миланцы. Не исключено, что летом в "Интер" придет и Симеоне.
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