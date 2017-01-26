Антуан Гризманн может перейти в "Интер"

"Интер" летом может купить у мадридского "Атлетико" французского форварда Антуана Гризманна, сообщает Mediaset Premium.



Отмечается, что деньги на покупку футболиста готовы выделить новые китайские инвесторы. Правда, если верить СМИ, то Гризманн крайне привязан к главному тренеру "матрасников" Диего Симеоне, на которого уже примерно с год как нацелились миланцы. Не исключено, что летом в "Интер" придет и Симеоне.