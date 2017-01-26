"Кан" и "Нанси" сыграют 21 февраля

Матч 21-го тура Лиги 1 между "Каном" и "Нанси" состоится 21 февраля в 20.30 мск, сообщает L`Equipe.



Напомним, что игра должна была пройти 22 января, но была перенесена из-за того, что газон на арене "Мишель д`Орнано" пострадал из-за холодной погоды.