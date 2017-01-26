Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:30
«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубов (3)
«Следующий дого... контрольный матч «Урал» сыграет...». Чертовщина на сборах российских клубов (3)
"Кан" и "Нанси" сыграют 21 февраля
Матч 21-го тура Лиги 1 между "Каном" и "Нанси" состоится 21 февраля в 20.30 мск, сообщает L`Equipe.
Напомним, что игра должна была пройти 22 января, но была перенесена из-за того, что газон на арене "Мишель д`Орнано" пострадал из-за холодной погоды.
Напомним, что игра должна была пройти 22 января, но была перенесена из-за того, что газон на арене "Мишель д`Орнано" пострадал из-за холодной погоды.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.