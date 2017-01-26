Оскар Хильемарк проходит медосмотр в "Дженоа"

Полузащитник "Палермо" Оскар Хильемарк близок к тому, чтобы стать игроком "Дженоа", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.



Шведский игрок уже проходит медосмотр в стане "Дженоа", после которого должен будет подписать контракт с клубом.